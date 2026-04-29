THW Landesverband Sachsen, Thüringen

THW SN-TH: Großübung und THW-Landesjugendlager bringt Einsatzkräfte von heute und morgen zusammen

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Pfaffenhain (ots)

Im Mai verwandelt sich das Feuerwehrtechnische Zentrum in Pfaffenhain (Erzgebirgskreis) in einen blauen Übungsstützpunkt des Technischen Hilfswerks. Vom 6. bis 20. Mai 2026 finden sowohl großangelegte Ausbildungstage für Ehrenamtliche statt als auch das Landesjugendlager der sächsischen und thüringischen Landesjugenden unter dem Motto "Teamgeist.Technik.Abenteuer". Zudem wird das Großereignis genutzt, um die Einsatzoption BR500 zu üben. Dieser Bereitstellungsraum dient den Teilnehmenden als Lager. Im Einsatzfall ist er der Ort, an dem sich die Einsatzkräfte sammeln, vorbereiten und übernachten.

Während die Erwachsenen die Themen Notstromversorgung, Bereitstellung von Trinkwasser oder Bedienung eines Ladekrans üben, widmet sich die Jugend in ihrem Camp eher spielerisch dem Thema Einsatz. Sie können Leistungsabzeichen ablegen, beim Wettkampf das Ticket für das Bundesjugendlager 2027 in Mannheim ergattern oder sich beim umfangreichen Rahmenprogramm miteinander vernetzen.

Ein besonderer Schwerpunkt dieser Ausbildungsmaßnahme liegt auf dem generationenübergreifenden Miteinander. Die circa 340 Kinder und Jugendlichen aus ganz Sachsen und Thüringen lernen nicht nur voneinander sondern auch von den erfahrenen Einsatzkräften. Unter realitätsnahen Bedingungen werden Abläufe trainiert, die im Ernstfall sitzen müssen. Im Fokus stehen komplexe Schadenslagen, die ein koordiniertes Vorgehen sowie technische und logistische Fähigkeiten erfordern. "Diese kombinierte Großübung mit begleitendem Jugendcamp ist ein wichtiger Baustein für die zukunftsfähige Aufstellung des THW im Zivilschutz. Wir stärken damit nicht nur unsere Einsatzkompetenz unter realistischen Bedingungen, sondern investieren gleichzeitig gezielt in den Nachwuchs. Denn ein leistungsfähiger Bevölkerungsschutz braucht gut ausgebildete Einsatzkräfte - heute und in Zukunft", betont die THW-Landesbeauftragte für Sachsen und Thüringen, Janine Stock.

Soweit die Theorie. Sie sollen wissen, wie die Ausbildungstage und das Landesjugendlager wirklich aussehen?

Wir laden Sie zu folgenden Terminen herzlich ein: 12.05.2026: 09:45 Uhr Rundgang über das Ausbildungsgelände und Besichtigung BR500 mit der Möglichkeit für O-Töne, Fotos und Bewegtbild Anmeldung bis 07.05.2026 an presse.lvsnth@thw.de mit Angabe von Namen und Redaktion 16.05.2026: 10:30 Uhr Begehung der Stationen des Landesjugendwettkampfs mit der Möglichkeit für O-Töne, Fotos und Bewegtbild Anmeldung bis 11.05.2026 an presse.lvsnth@thw.de mit Angabe von Namen und Redaktion

Hinweis: Nach der Anmeldung erhalten Sie die genauen Treffpunkte für die Termine.

Hintergrund

Der THW-Landesverband Sachsen, Thüringen hat in diesem Jahr sein 30-jähriges Bestehen. In diesen drei Jahrzehnten hat sich deutlich gezeigt, dass die Einsatzlagen für das THW immer häufiger und größer werden - bundesweit und auch in Sachsen und Thüringen. Hinzu kommen die Herausforderungen durch die veränderte weltpolitische Lage, so dass sich das Technische Hilfswerk neben dem Katastrophenschutz wieder stärker mit seiner originären Aufgabe Zivilschutz beschäftigen muss.

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