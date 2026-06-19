Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme)

FW-ROW: Verkehrsunfall auf der A1 am frühen Morgen

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Sittensen/A1 (ots)

Zu einem Verkehrsunfall kam es am frühen Freitagmorgen gegen 5.45 Uhr auf der Autobahn 1 zwischen den Anschlussstellen Sittensen und Elsdorf. Ein BMW X3 war aus ungeklärter Ursache verunfallt. Der Fahrer sollte zunächst eingeklemmt sein.

Beim Eintreffen der Feuerwehr Sittensen war glücklicherweise niemand mehr eingeklemmt. Der Fahrer wurde bereits von einem Lkw-Fahrer betreut. Die Feuerwehr sicherte die Einsatzstelle ab, klemmte die Batterie des Fahrzeugs ab und betreute die verletzte Person bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes. Die ebenfalls alarmierte Feuerwehr Klein Meckelsen musste nicht tätig werden und konnte die Einsatzstelle wieder verlassen.

Der Fahrer wurde vom Rettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Wie es zu dem Unfall gekommen ist, ermittelt die Polizei. Für die Rettungs- und Bergungsarbeiten wurde der Verkehr zweispurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet.

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