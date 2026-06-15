Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme)

FW-ROW: Lkw-Unfall auf der L130

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Lengenbostel (ots)

Am heutigen Morgen gegen 10.00 Uhr ereignete sich auf der Landesstraße 130 zwischen Lengenbostel und Ramshausen, auf Höhe Freetz, ein Verkehrsunfall mit einem mit Holz beladenen Lastkraftwagen.

Aus ungeklärter Ursache kam der Lkw nach rechts von der Fahrbahn ab. Im aufgeweichten Seitenraum verlor das Fahrzeug die Stabilität und kippte schließlich in den Straßengraben.

Der Fahrer konnte sich nicht selbstständig aus dem Fahrzeug befreien und wurde mit Unterstützung anderer Verkehrsteilnehmer aus dem Fahrerhaus gerettet. Er erlitt nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr kontrollierten die Unfallstelle auf austretende Betriebsstoffe und sicherten den Bereich ab. Zudem wurden persönliche Medikamente des Fahrers aus dem Fahrzeug geborgen. Bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes wurde der Verletzte durch die Feuerwehr betreut. Anschließend erfolgte der Transport in ein umliegendes Krankenhaus.

Im Einsatz waren die Feuerwehren Sittensen, Wohnste, Lengenbostel und Freetz sowie der Gemeindebrandmeister.

Zur Unfallursache und zur Höhe des entstandenen Sachschadens können seitens der Feuerwehr keine Angaben gemacht werden.

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