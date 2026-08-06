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Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Verdacht auf illegales Autorennen - Polizei beschlagnahmt 2 Pkw

Bremerhaven (ots)

Eine Polizeistreife ist am späten Mittwochabend, 5. August, in Bremerhaven-Mitte auf zwei Fahrzeuge aufmerksam geworden, die den Verdacht eines illegalen Autorennens begründeten.

Die Beamten befuhren gegen 23 Uhr mit ihrem Streifenwagen die Columbusstraße in nördliche Richtung, als sie auf Höhe der Unterführung zwei entgegenkommende Pkw feststellten, die augenscheinlich mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs waren. Die Einsatzkräfte nahmen daraufhin die Verfolgung auf und holten die beiden Fahrzeuge an einer roten Ampel ein. Als diese unmittelbar auf Grünlicht umsprang, beschleunigten die Fahrer ihre Autos mit aufheulenden Motoren und quietschenden Reifen.

Erst an der Kreuzung Columbusstraße/Elbinger Platz konnten die Polizisten die Fahrzeuge stoppen und die beiden Fahrer im Alter von jeweils 18 Jahren zu dem Sachverhalt befragen. Angaben machten beide nicht.

Die Einsatzkräfte beschlagnahmten die beiden Pkw, einen VW und einen Audi, als Tatmittel und stellten die Führerscheine der beiden Fahrer sicher.

Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts eines illegalen Autorennens.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bremerhaven
Pressestelle
Telefon: 0471 / 953-1403
E-Mail: presse@polizei.bremerhaven.de
https://www.polizei.bremerhaven.de/

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell

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