PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bremerhaven mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Pkw überschlägt sich nach Unfall - Fahrer mit Schürfwunden

Bremerhaven (ots)

Ein 27-jähriger Mann hat sich am Sonntagabend, 2. August, in Bremerhaven-Geestemünde mit seinem Auto überschlagen.

Der Mann war gegen 19 Uhr mit seinem Skoda auf der Friedrich-Ebert-Straße in Richtung Norden unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache gegen die Umrandung einer Grünfläche geriet. In der Folge überschlug sich der Pkw.

Als die von Zeugen alarmierten Rettungskräfte eintrafen, hatte sich der 27-Jährige bereits selbst aus dem Kombi befreit. Nach bisherigen Erkenntnissen erlitt er lediglich leichte Schürfwunden und blieb ansonsten unverletzt.

Der Skoda war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bremerhaven
Pressestelle
Telefon: 0471 / 953-1403
E-Mail: presse@polizei.bremerhaven.de
https://www.polizei.bremerhaven.de/

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bremerhaven mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bremerhaven
Weitere Meldungen: Polizei Bremerhaven
Alle Meldungen Alle
  • 30.07.2026 – 13:36

    POL-Bremerhaven: Unbekannte stehlen Anhänger

    Bremerhaven (ots) - Eine unangenehme Feststellung machte der Halter eines Anhängers, als er nach seinem Urlaub nach Bremerhaven-Wulsdorf zurückkehrte. Vor seiner Abreise am 4. Juli hatte der Mann den Anhänger vor seinem Wohnhaus in der Ringstraße abgestellt. Als er am 28. Juli wieder nach Hause kam, stellte er fest, dass dieser nicht mehr dort stand. Bei dem gestohlenen Fahrzeug handelt es sich um einen blauen ...

    mehr
  • 29.07.2026 – 12:02

    POL-Bremerhaven: Ladendieb leistet Widerstand

    Bremerhaven (ots) - Ein Ladendieb wurde am Dienstagabend, 28. Juli, gegen 19 Uhr, in einem Verbrauchermarkt in Bremerhaven-Lehe beobachtet. Zeugen verständigten daraufhin die Polizei. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte an der Pferdebade trafen diese vor dem Markt bereits auf zwei Angestellte sowie den mutmaßlichen Dieb. Nach bisherigen Erkenntnissen hatten Zeugen beobachtet, wie der 34-Jährige verschiedene Getränke ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren