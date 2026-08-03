Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Pkw überschlägt sich nach Unfall - Fahrer mit Schürfwunden

Bremerhaven (ots)

Ein 27-jähriger Mann hat sich am Sonntagabend, 2. August, in Bremerhaven-Geestemünde mit seinem Auto überschlagen.

Der Mann war gegen 19 Uhr mit seinem Skoda auf der Friedrich-Ebert-Straße in Richtung Norden unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache gegen die Umrandung einer Grünfläche geriet. In der Folge überschlug sich der Pkw.

Als die von Zeugen alarmierten Rettungskräfte eintrafen, hatte sich der 27-Jährige bereits selbst aus dem Kombi befreit. Nach bisherigen Erkenntnissen erlitt er lediglich leichte Schürfwunden und blieb ansonsten unverletzt.

Der Skoda war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

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