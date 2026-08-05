Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Unbekannte zerstechen Reifen an mehreren Fahrzeugen - Polizei sucht Zeugen

Bremerhaven (ots)

Die Polizei Bremerhaven wurde am gestrigen Dienstagmorgen, 4. August, zu Sachbeschädigungen an diversen Fahrzeugen in den Ortsteilen Königsheide und Speckenbüttel gerufen.

Ein Anrufer teilte der Polizei zunächst gegen 7 Uhr mit, dass er an mehreren am Fahrbahnrand der Adolf-Kolping-Straße geparkten Autos beschädigte Reifen festgestellt hätte. Die eingetroffenen Einsatzkräfte konnten am Fahrbahnrand insgesamt 12 Pkw einer sozialen Einrichtung feststellen, an denen teilweise mehrere Reifen zerstochen waren. Eine weitere Tat bei der weitere 6 Fahrzeuge einer anderen sozialen Einrichtung auf einem Schotterparkplatz in der Straße Am Parkbahnhof, nahe der Parkstraße, in gleicher Weise beschädigt wurden, meldete ein weiterer Anrufer der Polizei gegen 8 Uhr. Beide Tatzeiträume sind offenbar identisch und müssen zwischen Montagabend, 21 Uhr und Dienstagmorgen 7 Uhr liegen.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und bittet alle Personen, die sachdienliche Hinweise zu den Taten geben können, sich unter der Telefonnummer 0471/953-4444 zu melden.

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