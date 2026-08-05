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Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Alte Bürger - Polizei kontrolliert neue Regelung für Autofahrer

Bremerhaven (ots)

Im Rahmen eines Verkehrsversuches gilt seit Samstag, 1. August, in Bremerhaven-Mitte für die Alte Bürger im Abschnitt zwischen der Straße Am Gitter und dem Bürgermeister-Martin-Donandt-Platz für Autofahrer durch ein einseitiges Einfahrverbot faktisch eine Einbahnstraßenregelung. Die Straße ist für den Fahrzeugverkehr derzeit nur noch aus nördlicher Richtung befahrbar.

Bei der Polizei gingen mehrere Hinweise ein, dass Verkehrsteilnehmer die neue Regelung wiederholt missachten.

Aus diesem Grund überprüften Polizeibeamte am Dienstagnachmittag, 4. August, zwischen 15.30 Uhr und 16 Uhr die Einhaltung der neuen Verkehrsführung.

Dabei stellten die Einsatzkräfte insgesamt 39 Verstöße fest.

Die Polizei weist auf die Bedeutung der neuen Regelung für die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer hin und bittet darum, die geänderte Verkehrsführung zu beachten.

Auch künftig wird die Polizei die Einhaltung der neuen Regelung kontrollieren.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bremerhaven
Pressestelle
Telefon: 0471 / 953-1403
E-Mail: presse@polizei.bremerhaven.de
https://www.polizei.bremerhaven.de/

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell

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