PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bremerhaven mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Unfall auf regennasser Fahrbahn - PKW kollidiert mit Laternenmast

Bremerhaven (ots)

Die Polizei Bremerhaven wurde am gestrigen Sonntagvormittag, 19. Juli, zu einem Verkehrsunfall im Stadtteil Geestemünde alarmiert.

Die Einsatzkräfte der Polizei erhielten gegen 10.45 Uhr Kenntnis von einem Unfall auf der Stresemannstraße in Höhe der Wiesenstraße. Am Einsatzort fanden die Beamten einen stark beschädigten Mercedes vor, der dort an einem ebenfalls beschädigten Laternenmast auf der Mittelinsel stand. Der 45-jährige Fahrer war mit seinem Wagen in nördlicher Richtung unterwegs, als er auf der regennassen Fahrbahn plötzlich ins Rutschen geriet und dort mit dem Laternenmast kollidierte. Der Mercedes war nicht mehr fahrbereit und musste durch ein Abschleppunternehmen abgeschleppt werden. Verletzt wurde bei dem Unfall offenbar niemand.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bremerhaven

Telefon: 0471/9531401
E-Mail: presse@polizei.bremerhaven.de
https://www.polizei.bremerhaven.de/

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bremerhaven mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bremerhaven
Weitere Meldungen: Polizei Bremerhaven
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren