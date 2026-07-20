Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Unfall auf regennasser Fahrbahn - PKW kollidiert mit Laternenmast

Bremerhaven (ots)

Die Polizei Bremerhaven wurde am gestrigen Sonntagvormittag, 19. Juli, zu einem Verkehrsunfall im Stadtteil Geestemünde alarmiert.

Die Einsatzkräfte der Polizei erhielten gegen 10.45 Uhr Kenntnis von einem Unfall auf der Stresemannstraße in Höhe der Wiesenstraße. Am Einsatzort fanden die Beamten einen stark beschädigten Mercedes vor, der dort an einem ebenfalls beschädigten Laternenmast auf der Mittelinsel stand. Der 45-jährige Fahrer war mit seinem Wagen in nördlicher Richtung unterwegs, als er auf der regennassen Fahrbahn plötzlich ins Rutschen geriet und dort mit dem Laternenmast kollidierte. Der Mercedes war nicht mehr fahrbereit und musste durch ein Abschleppunternehmen abgeschleppt werden. Verletzt wurde bei dem Unfall offenbar niemand.

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