Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: 21-Jähriger verursacht Autounfall - offenbar unter Drogeneinfluss

Bremerhaven (ots)

Mutmaßlich unter dem Einfluss von Cannabis stand ein 21-jähriger Autofahrer am Sonntagnachmittag, 14. Juni. Beim Ausparken verursachte er nach bisherigen Erkenntnissen einen Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden und zwei Verletzten. Nun ist der Fahranfänger seinen Führerschein vorerst los.

Der Unfall ereignete sich gegen 14.30 Uhr auf der Schillerstraße in Bremerhaven-Geestemünde. In Höhe der Humboldtschule fuhr der 21-Jährige aus der Parklücke, jedoch offenbar ohne den Fließverkehr zu beachten. Ein in nördlicher Richtung fahrender 30-jähriger Mercedes-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen und kollidierte mit dem Seat des 21-Jährigen. Durch den Aufprall wurde der Seat gegen einen geparkten Wagen geschoben. Der 21-Jährige und die Beifahrerin im Mercedes verletzten sich bei dem Unfall und wurden von Rettungswagenbesatzungen der Feuerwehr Bremerhaven erstversorgt.

Während der Unfallaufnahme bemerkten die Polizeibeamten körperliche Auffälligkeiten beim Seat-Fahrer, die auf eine Beeinflussung durch Betäubungsmittel schließen ließen. Der junge Mann gab an, vor einiger Zeit Cannabis konsumiert zu haben. Ein auf der Wache erfolgter Schnelltest fiel ebenfalls positiv aus, sodass eine Blutprobe fällig wurde. Der Führerschein des 21-Jährigen, der sich noch in der Probezeit befindet, wurde zunächst beschlagnahmt. Gegen ihn fertigte die Polizei Anzeigen wegen Straßenverkehrsgefährdung, fahrlässiger Körperverletzung sowie Fahrens unter Drogeneinfluss in der Probezeit gefertigt.

Der Seat war nicht mehr fahrbereit, den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf rund 15.500 Euro.

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