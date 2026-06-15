Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Verfassungsfeindliche Symbole an Häuser geschmiert: Polizei ermittelt Tatverdächtigen

Bremerhaven (ots)

Im Mai dieses Jahres waren im Bremerhavener Stadtteil Lehe an mehreren Häusern Schmierereien festgestellt worden, die als Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen einzustufen sind. Unter anderem waren diese Zeichen an einem Hauseingang an der Fritz-Reuter-Straße aufgetaucht (siehe hierzu unsere Pressemitteilung vom 22.05.26). Die Polizei Bremerhaven hat nun einen Tatverdächtigen ermittelt, der für insgesamt fünf gleichgelagerte Taten verantwortlich gemacht werden kann. Gegen den 56-jährigen Bremerhavener wurden entsprechende Verfahren eingeleitet, die zuständige Staatsanwaltschaft erhielt Kenntnis. Die Ermittlungen dauern an.

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