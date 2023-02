POL-Bremerhaven: Unter Alkoholeinfluss Streifenwagen die Vorfahrt genommen

Bremerhaven (ots) - Am späten Mittwochabend, 22. Februar, beobachtete ein aufmerksamer Anwohner in Bremerhaven-Wulsdorf einen Mann dabei, wie er Werkzeug aus einem Schuppen stahl. Der Zeuge alarmierte die Polizei, die den Dieb wenig später stellen konnte. Ersten Erkenntnissen zufolge verschaffte sich der 29-jährige Mann Zutritt in einen Schuppen an der Hildesheimer ...

