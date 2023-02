Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Dank Zeugenhinweis: Mutmaßlicher Werkzeugdieb festgenommen

Bremerhaven (ots)

Am späten Mittwochabend, 22. Februar, beobachtete ein aufmerksamer Anwohner in Bremerhaven-Wulsdorf einen Mann dabei, wie er Werkzeug aus einem Schuppen stahl. Der Zeuge alarmierte die Polizei, die den Dieb wenig später stellen konnte.

Ersten Erkenntnissen zufolge verschaffte sich der 29-jährige Mann Zutritt in einen Schuppen an der Hildesheimer Straße und stahl von dort hochwertige Gartengeräte. Als er von dem Anwohner ertappt wurde, ließ er einen Teil des Stehlguts fallen und ergriff mit einem Fahrrad die Flucht. Aufgrund der guten Täterbeschreibung konnte der Dieb wenig später samt Diebesgut an der Straße Sandfahrel gestellt und vorläufig festgenommen werden. Bei der Überprüfung stellte sich zudem heraus, dass das mitgeführte Fahrrad als gestohlen gemeldet worden war. Die Polizei ermittelt unter anderem wegen Diebstahls.

Die Polizei lobt ausdrücklich das umsichtige Verhalten des Nachbarn. Wenn Sie Zeuge einer Straftat werden, bringen Sie sich nicht selbst in Gefahr, sondern rufen Sie die Polizei unter Notruf 110.

