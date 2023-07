Feuerwehr Düren

FW Düren: Schwerer Verkehrsunfall auf der B 56 N

Düren (ots)

Um 22:30 h wurde die Feuerwehr Düren zu einem Verkehrsunfall auf die B 56 N alarmiert. Im Kurvenbereich war es zu einem Frontalzusammenstoß zwischen zwei Pkw gekommen. Eines der Unfallfahrzeuge stand auf der Leitplanke. Das andere Fahrzeug lag nach mehrfachem Überschlag auf dem Dach. Beide Fahrer waren schwer verletzt in ihren Fahrzeugen eingeklemmt. Da an zwei Fahrzeugen gleichzeitig eine technische Rettung durchgeführt werden musste, wurde das Alarmstichwort unmittelbar durch den Einsatzleiter erhöht und weitere Kräfte zur Einsatzstelle alarmiert. Die Einsatzstelle wurde in mehrere Abschnitte aufgeteilt, so das an beiden Unfallfahrzeugen parallel die Rettung der Eingeklemmten durchgeführt werden konnte. Beide Verletzten konnten schnell befreit und dem Rettungsdienst zur weiteren Behandlung übergeben werden. Im Anschluss war ein Transport in Kliniken der Maximalversorgung erforderlich Während der Rettungsarbeiten fing eines der beiden Fahrzeuge an zu brennen. Das Feuer konnte aber unmittelbar in der Entstehungsphase gelöscht werden.

Durch die Feuerwehr wurde die Einsatzstelle für die Ermittlungen der Polizei ausgeleuchtet. Zur Dokumentation setzte die Polizei auch einen Hubschrauber ein.

An der Einsatzstelle waren neben der Hauptwache der Löschzug Mitte und die Löschgruppe Birkesdorf im Einsatz. Für die Dauer des Einsatzes stellte die Löschgruppe Arnoldsweiler den Grundschutz auf der Hauptwache sicher. Insgesamt waren rund 50 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst im Einsatz.

