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Freiwillige Feuerwehr Hünxe

FW Hünxe: FireWatch alarmiert die Feuerwehr

FW Hünxe: FireWatch alarmiert die Feuerwehr
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Hünxe (ots)

Die Einheit Hünxe wurde am 15. Juli 2026 um 16:53 Uhr mit dem Einsatzstichwort "Verdächtiger Rauch" zum Elsenweg alarmiert.

Die Mitarbeitenden der Waldbrandüberwachungszentrale "FireWatch" hatten eine nicht eindeutig zuzuordnende Rauchentwicklung entdeckt. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr erkundeten den Bereich, konnten jedoch kein Schadensereignis feststellen. Nach Rücksprache mit der Kreisleitstelle Wesel wurde ein Schadensereigniss in Gelsenkirchen bestätigt. Weitere Einsatzmaßnahmen der Einheit Hünxe waren nicht notwendig. Der Einsatz war nach ca. 20 Minuten beendet.

Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Hünxe
Stabsstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Mario Neukirch
Telefon: +49 151 15660516
presse@feuerwehrhuenxe.de
https://www.feuerwehrhuenxe.de

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Hünxe, übermittelt durch news aktuell

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