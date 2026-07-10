FW Hünxe: Medizinischer Notfall im Lkw
Hünxe (ots)
Die Einheiten Bruckhausen und Bucholtwelmen wurden am 10. Juli 2026 um 6:38 Uhr mit dem Einsatzstichwort "Tragehilfe" zur Max-Planck-Straße alarmiert. Da an der Einsatzstelle die Rettungsplattform benötigt wurde, wurde ebenfalls der Rüstwagen der Einheit Hünxe angefordert.
Aufgrund eines medizinischen Notfalls in einer Fahrerkabine eines Lkw wurde der Rettungsdienst der alarmiert. Dieser stellte bei der Erstversorgung fest, dass für den Transport zum Rettungswagen weiteres Personal benötigt wird. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr Hünxe leisteten Tragehilfe über eine spezielle Rettungsplattform für Lkw. Der Einsatz war nach ca. einer Stunde beendet.
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