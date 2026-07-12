Freiwillige Feuerwehr Hünxe

FW Hünxe: Ausgelöste Brandmeldeanlage

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Hünxe (ots)

Die Einheit Hünxe wurde am 12. Juli 2026 um 15:27 Uhr mit dem Einsatzstichwort "Ausgelöste Brandmeldeanlage" zur Dorstener Straße alarmiert.

Bei der Erkundung des Objektes durch einen Trupp unter Atemschutz konnte kein Schadensereignis festgestellt werden. Die Anlage wurde zurückgestellt und an den Betreiber übergeben. Der Einsatz war nach ca. 30 Minuten beendet.

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