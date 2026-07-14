FW Hünxe: Verdächtige Rauchentwicklung
Hünxe (ots)
Die Einheit Hünxe wurde am 14 Juli 2026 um 15:11 Uhr mit dem Einsatzstichwort "Verdächtiger Rauch" zur Straße Minnekenstege alarmiert.
Anrufer berichteten der Kreisleitstelle Wesel von einer Rauchentwicklung. Die Einsatzkräfte kontrollierten den gemeldeten Bereich mit mehreren Fahrzeugen weiträumig, konnten jedoch kein Schadensereignis feststellen. Der Einsatz war nach ca. 30 Minuten beendet.
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