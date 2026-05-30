Feuerwehr Bremerhaven

FW Bremerhaven: PKW stürzt auf der BAB 27 in eine Baugrube

Bild-Infos

Download

Bremerhaven (ots)

Um 00:12 am heutigen Samstagmorgen alarmierte die Feuerwehr- und Rettungsleitstelle den Rüstzug der Berufsfeuerwehr auf die BAB 27 zu einem Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person zwischen den Anschlussstellen Hagen und Stotel. Beim Eintreffen wurden die Feuerwehreinsatzkräfte von der Autobahnpolizei eingewiesen und gemeinsam mit dem Rettungsdienst in Empfang genommen. Aus noch ungeklärter Ursache fuhr ein 54-jährige Fahrer mit seinem Kleinwagen Richtung Norden in die abgesperrte Straßenbaustelle ein und ist dort mit seinem Fahrzeug in eine ca. 20m lange und bis zu 2m tiefe Baugrube gestürzt. Das Unfallfahrzeug wurde durch die Feuerwehr am Grubenrand gesichert, die deformierte Fahrertür mit hydraulischem Rettungsgerät geöffnet, so dass der Fahrer in Zusammenarbeit mit Polizei und Rettungsdienst befreit werden konnte. Der nach erstem Anschein leicht verletzte Gerettete wurde umgehend vom Rettungsdienst versorgt und zu weiteren Untersuchungen in eine Bremerhavener Klinik transportiert. Zum Unfallhergang und zur Schadenshöhe können zur Zeit keine Angaben gemacht werden, die Unfallstelle wurde der Polizei übergeben.

Original-Content von: Feuerwehr Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell