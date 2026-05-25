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FW Bremerhaven: Heckenbrand breitet sich auf Gartenhäuser aus

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Bremerhaven (ots)

Um 18:00 Uhr am heutigen Pfingstmontag alarmierte die Feuerwehr- und Rettungsleitstelle in Bremerhaven den 1. Löschzug der Berufsfeuerwehr zu einem Heckenbrand im Stadtteil Geestemünde. Während des Ausrückens der Einsatzkräfte berichteten weitere Anrufer, dass sich das Feuer ausbreitet und bereits auf nahestehende Gartenhäuser übergreift. Beim Eintreffen der Beamten hatte die umliegende Nachbarschaft bereits mit Gartenschläuchen und Feuerlöschern die Erstbrandbekämpfung aufgenommen. Mit drei C-Rohren war es der Feuerwehr dann möglich den Brand schnell unter Kontrolle zu bringen, dabei wurde noch eine Gasflasche gesichert. Bei den Erstmaßnahmen hatte sich ein Anwohner leicht verletzt, dieser wurde durch den mit alarmierten Rettungsdienst versorgt und in eine bremerhavener Klinik transportiert. Zur Brandursache und Schadenshöhe können zur Zeit keine Aussagen getroffen werden.

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Original-Content von: Feuerwehr Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell

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