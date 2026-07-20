Polizei Düsseldorf

POL-D: Oberkassel - Alleinunfall mit Motorrad - Mann wird über Leitplanke geschleudert und schwer verletzt

Düsseldorf (ots)

Sonntag, 19. Juli 2026, 20:15 Uhr

Am Sonntagabend verletzte sich ein Motorradfahrer im Stadtteil Oberkassel bei einem Verkehrsunfall so schwer, dass er in ein Krankenhaus gebracht werden musste.

Nach ersten Zeugenaussagen fuhr der 21-Jährige aus Düsseldorf mit seinem Motorrad im Rheinalleetunnel in Fahrtrichtung stadtauswärts, bevor er kurz nach der Ausfahrt des Tunnels auf der Brüsseler Straße die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Dadurch kollidierte er mit der Fahrbahnbegrenzung und wurde schließlich von seinem Motorrad und über die Leitplanke geschleudert. Rettungskräfte fanden den 21-Jährigen schwer verletzt unterhalb der Fahrbahn auf einem Parkplatz auf der Pariser Straße. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Für die Unfallaufnahme und die anschließenden Reinigungsarbeiten kam es zu leichten Verkehrsbeeinträchtigungen. Die Fahrbahn konnte gegen 21:45 Uhr wieder freigegeben werden.

Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an.

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