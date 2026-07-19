Polizei Düsseldorf

POL-D: Bilk - Auf'm Hennekamp/Mecumstraße - Lkw erfasst Radfahrer - Düsseldorfer mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus

Düsseldorf (ots)

Samstag, 18. Juli 2026, 12:55 Uhr

Aus bislang ungeklärter Ursache erfasste gestern Mittag ein Lkw einen 58-jährigen Radfahrer in Bilk an der Kreuzung Auf'm Hennekamp / Mecumstraße. Der Radfahrer wurde durch den Zusammenprall lebensgefährlich verletzt.

Erste Ermittlungen ergaben, dass der Fahrer des Lkw, ein 42-Jähriger aus Gießen, bei Grünlicht nach rechts in die Mecumstraße abbog. Als der 58-jährige Radfahrer die Fußgängerampel in diesem Moment queren wollte, wurde er von dem rechtsabbiegenden Lkw erfasst und auf die Fahrbahn geschleudert. Der Düsseldorfer zog sich schwere Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr konnte nicht ausgeschlossen werden. Ein Verkehrsunfallaufnahmeteam übernahm vor Ort die Spurensicherung. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

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