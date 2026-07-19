POL-D: Bilk - Auf'm Hennekamp/Mecumstraße - Lkw erfasst Radfahrer - Düsseldorfer mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus
Düsseldorf (ots)
Samstag, 18. Juli 2026, 12:55 Uhr
Aus bislang ungeklärter Ursache erfasste gestern Mittag ein Lkw einen 58-jährigen Radfahrer in Bilk an der Kreuzung Auf'm Hennekamp / Mecumstraße. Der Radfahrer wurde durch den Zusammenprall lebensgefährlich verletzt.
Erste Ermittlungen ergaben, dass der Fahrer des Lkw, ein 42-Jähriger aus Gießen, bei Grünlicht nach rechts in die Mecumstraße abbog. Als der 58-jährige Radfahrer die Fußgängerampel in diesem Moment queren wollte, wurde er von dem rechtsabbiegenden Lkw erfasst und auf die Fahrbahn geschleudert. Der Düsseldorfer zog sich schwere Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr konnte nicht ausgeschlossen werden. Ein Verkehrsunfallaufnahmeteam übernahm vor Ort die Spurensicherung. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.
Rückfragen bitte (ausschließlich Journalisten) an:
Polizei Düsseldorf
Pressestelle
Telefon: 0211-870 2005
Fax: 0211-870 2008
https://duesseldorf.polizei.nrw.de
Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell