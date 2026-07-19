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Polizei Düsseldorf

POL-D: Mörsenbroich - Nördlicher Zubringer - Alleinunfall mit Motorrad - Fahrer leicht - und Sozia lebensgefährlich verletzt

Düsseldorf (ots)

Samstag, 18. Juli 2026, 15:19

Bei einem Motorradunfall am Samstagnachmittag im Bereich des nördlichen Zubringers in Mörsenbroich wurden eine Person leicht und eine lebensgefährlich verletzt.

Den ersten Zeugenaussagen zufolge fuhr der 37-jährige Kölner mit seiner Sozia an der Ampel des nördlichen Zubringers stadteinwärts. Dabei vollführte er zweimal einen sogenannten "Wheelie", also das Fahren auf dem Hinterrad. Beim dritten "Wheelie" verlor er die Kontrolle über sein Motorrad, woraufhin er und seine Sozia auf die Fahrbahn stürzten. Seine 24-jährige Sozia wurde dabei lebensgefährlich verletzt und musste mit einem Rettungswagen zur intensivmedizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Der 37-Jährige konnte nach ambulanter Behandlung wieder entlassen werden. Ein Verkehrsunfallaufnahmeteam übernahm vor Ort die Spurensicherung. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Rückfragen bitte (ausschließlich Journalisten) an:

Polizei Düsseldorf
Pressestelle

Telefon: 0211-870 2005
Fax: 0211-870 2008
https://duesseldorf.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell

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