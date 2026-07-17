Polizei Düsseldorf

POL-D: Meldung der Autobahnpolizei - A 524 bei Duisburg - Schwerer Verkehrsunfall zwischen Pkw und Lkw - Mann schwer verletzt - Verkehrsunfallaufnahmeteam im Einsatz

Düsseldorf (ots)

Donnerstag, 16. Juli 2026, 12:05 Uhr

Am Donnerstagmittag wurde ein Mann bei einem Verkehrsunfall auf der A 524 bei Duisburg in Fahrtrichtung Krefeld schwer verletzt. Lebensgefahr konnte zunächst nicht ausgeschlossen werden. Die Richtungsfahrbahn musste voll gesperrt werden.

Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen fuhr ein 45-Jähriger aus Rumänien mit seinem Sattelzug auf dem ersten Fahrstreifen der A 524 in Richtung Krefeld. In Höhe der Anschlussstelle Duisburg-Rahm wechselte er mit seinem Lkw auf den zweiten Fahrstreifen, um einem anderen Fahrzeug die Auffahrt auf die Autobahn zu ermöglichen. Dabei übersah er vermutlich den Pkw eines 53-jährigen Bochumers, der ebenfalls den zweiten Fahrstreifen befahren hatte.

Da er nicht mehr ausweichen konnte, fuhr der 53-Jährige dem Sattelzug hinten auf und verletzte sich hierbei so schwer, dass Lebensgefahr zunächst nicht ausgeschlossen werden konnte. Im Krankenhaus zeichnete sich ab, dass die Verletzungen nicht lebensbedrohlich waren.

Ein Verkehrsunfallaufnahmeteam sicherte Spuren am Unfallort. Für die Unfallaufnahme und die Reinigung der Fahrbahn musste die Richtungsfahrbahn Krefeld vollständig gesperrt werden. Die Fahrbahn konnte gegen 15:00 Uhr wieder vollständig freigegeben werden.

(heu)

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