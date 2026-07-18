Polizei Düsseldorf

POL-D: Garath - Stralsunder Straße - Alleinunfall mit Motorroller - 13-Jähriger lebensgefährlich verletzt

Düsseldorf (ots)

Freitag, 17. Juli 2026,21:38 Uhr

Aus bislang unbekannter Ursache verunglückte gestern Abend in Garath auf der Stralsunder Straße ein 13-Jähriger auf einem Motorroller und verletzte sich lebensgefährlich.

Der junge Düsseldorfer fuhr den ersten Ermittlungen zufolge auf einem Kleinkraftrad Honda auf der Stralsunder Straße, verlor die Kontrolle und kam in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab. Dort kollidierte er mit dem Bordstein und anschließend mit einer Laterne. Durch den Aufprall zog sich der Schüler lebensgefährliche Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte ihn zur intensivmedizinischen Behandlung in ein Krankenhaus. Das Verkehrsunfallaufnahmeteam sicherte vor Ort die Unfallspuren. Im Verlauf der ersten Ermittlungen stellte sich heraus, dass der Motorroller als Gestohlen gemeldet wurde. Der 13-jährige Schüler war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Die Unfallermittlungen dauern an.

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