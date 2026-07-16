Polizei Düsseldorf

POL-D: Verkehrsunfall in Bilk - Fahrzeuge kollidieren auf Kreuzung - Verdacht der Verkehrsunfallflucht - Polizei sucht Zeugen

Düsseldorf (ots)

Mittwoch, 15. Juli 2026, 17:45 Uhr

Am frühen Mittwochabend kam es auf einer Kreuzung in Bilk zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Transporter und einem Pkw. Der Fahrer oder die Fahrerin des Transporters entfernte sich anschließend vom Unfallort. Die Polizei sucht Zeugenhinweise.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wartete eine 61-jährige Frau aus Herzogenrath mit ihrem Skoda an einer roten Ampel auf dem Südring, Ecke Volmerswerther Straße in Fahrtrichtung Neuss. Nachdem die Ampel auf Grün umgeschaltet hatte und die Frau anfuhr, fuhr nach Zeugenangaben ein beige- oder orangefarbener Transporter mit Reflektorfolie (möglicherweise ein Krankentransporter) aus der Volmerswerther Straße in den Kreuzungsbereich ein, um ebenfalls Richtung Neuss zu fahren. In der Folge kollidierte das bislang unbekannte Fahrzeug mit dem Skoda und setzte anschließend seine Fahrt in Richtung Neuss fort. Die 61-Jährige erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen.

Die Polizei bittet nun Zeugen, die das Unfallgeschehen beobachtet haben und weitere Angaben zum Unfallfahrer oder Unfallfahrerin bzw. dem unbekannten Fahrzeug machen können, sich unter der Telefonnummer 0211 870 0 bei dem Verkehrskommissariat 1 der Düsseldorfer Polizei zu melden.

(aho)

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