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Polizei Düsseldorf

POL-D: Stadtmitte - Klosterstraße -- Schüsse in Wohnung --Eine Person lebensgefährlich verletzt - Staatsanwaltschaft und Polizei Düsseldorf ermitteln

Düsseldorf (ots)

Freitag, 26. Juni 2026, 22:09 Uhr

Am 26. Juni 2026 gegen 22:09 Uhr fielen in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Klosterstraße mehrere Schüsse, wobei ein 23-Jähriger getroffen und lebensgefährlich verletzt wurde.

Der 23-Jährige wurde mit einem Rettungswagen zur intensivmedizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Unmittelbar nach der Tat flüchteten mehrere Personen vom Tatort.

Die Hintergründe der Tat sind noch unklar.

Die Staatsanwaltschaft und eine Mordkommission der Polizei Düsseldorf haben die Ermittlungen aufgenommen. Weitere Anfragen, die über diese Pressemitteilung hinausgehen, richten sie bitte ab Montag an die Staatsanwaltschaft Düsseldorf.

Rückfragen bitte (ausschließlich Journalisten) an:

Polizei Düsseldorf
Pressestelle

Telefon: 0211-870 2005
Fax: 0211-870 2008
https://duesseldorf.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell

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