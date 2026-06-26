Polizei Düsseldorf

POL-D: Rath - Reichswaldallee - Pkw wird von Straßenbahn erfasst - Autofahrerin schwer verletzt

Düsseldorf (ots)

Donnerstag, 25. Juni 2026, 17:00 Uhr

Aus bislang ungeklärter Ursache wurde gestern ein Pkw Skoda in Rath auf der Reichswaldallee beim Abbiegen von einer Straßenbahn erfasst. Die Fahrerin des Skoda wurde mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Ersten Zeugenaussagen zufolge, wollte die 56-jährige Fahrerin des Skoda von der Reichswaldallee nach links auf die Auffahrt zur A44 abbiegen. Dabei übersah die Wuppertalerin möglicherweise eine rote Ampel. Beim Abbiegen wurde der Skoda dann von einer Straßenbahn der Linie U72 erfasst. Diese fuhr gerade in den Bereich der Haltestelle "Hubertushain" ein. Der Beifahrer der 56-Jährigen und der 59-jährige Fahrer der Straßenbahn blieben unverletzt. Während der Rettungs- und Bergungsarbeiten sowie der Unfallaufnahme kam es zu temporären Verkehrsbeeinträchtigungen im Bereich des ÖPNV und an der Unfallstelle. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

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