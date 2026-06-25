POL-D: Düsseldorf/Duisburg - 40-Jähriger im Rhein verunglückt - Polizei Düsseldorf und Wasserschutzpolizei warnen eindringlich.
Düsseldorf (ots)
Montag, 21. Juli 2026, 17:15 Uhr
Ein 40-Jähriger verunglückte am vergangenen Montag, als er "nur" bis zu den Knien in den Rhein stieg. Rettungskräfte konnten ihn reanimieren und in ein Krankenhaus bringen.
Näheres siehe die Pressemeldung des Polizeipräsidiums Duisburg (mit Bild) zu dem Vorfall:
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50510/6302109
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