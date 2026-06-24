Polizei Düsseldorf

POL-D: Stadtmitte - Unbekannter versucht Mann die Halskette zu rauben und flüchtet - Polizei sucht Zeugen

Düsseldorf (ots)

Mittwoch, 24. Juni 2026, 01:32 Uhr

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch hatte ein Unbekannter versucht einem Mann auf der Kölner Straße die Halskette zu rauben. Anschließend flüchtete er mit einem Teil der Kette in Richtung Schützenstraße. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen hatte ein unbekannter Mann gegen 01:30 Uhr auf der Kölner Straße/Schützenstraße einen 29-jährigen Inder angesprochen und ihn nach einer Zigarette gefragt. Als der 29-Jährige ihm geantwortet hatte, dass er ihm keine geben wird, griff der Mann plötzlich nach der goldenen Halskette des Inders. Dieser wehrte sich und wurde hierbei von dem Unbekannten ins Gesicht geschlagen und leicht verletzt.

Da er offensichtlich einen sich nähernden Streifenwagen wahrgenommen hatte, flüchtete der Tatverdächtige nach der Auseinandersetzung mit einem Teil der Halskette in die Schützenstraße. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ergebnislos.

Der flüchtige Mann kann wie folgt beschrieben werden: Er ist ca. 25 Jahre alt und ca. 175 cm groß, hatte keinen Bart und dunkle Haare. Zur Tatzeit trug er ein schwarzes T-Shirt, eine kurze Hose, eine kleine Umhängetasche sowie eine Kappe.

Die Polizei sucht nun Zeugen des Vorfalls. Wer kann Hinweise zu dem Flüchtigen und/oder zu seinem Aufenthaltsort geben? Hinweisgeber melden sich bitte bei den Ermittlern des Raubkommissariats unter 0211 - 8700.

(heu)

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