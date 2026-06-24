Polizei Düsseldorf

POL-D: Altstadt - Fahrradfahrer entzieht sich Polizeikontrolle, stürzt und verletzt sich schwer - Verdacht des Fahrens unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen - Blutproben

Düsseldorf (ots)

Mittwoch, 24. Juni 2026, 01:00 Uhr

Als in der Nacht zu heute Beamte der Polizeiinspektion Mitte einen offensichtlich alkoholisierten Radfahrer kontrollieren wollten, fuhr der Mann davon. Auf seiner kurzen Flucht touchierte er einen Poller und stürzte in der Folge. Der Mann kam mit schweren Verletzungen in eine Klinik.

Dem Videobeobachter der Polizeiinspektion Mitte fiel in der Nacht zu heute ein Mann auf, der im Bereich der Altstadt offensichtlich alkoholisiert auf sein Fahrrad stieg, losfuhr und kurze Zeit später direkt stürzte. Eine Streife beabsichtigte, den Radfahrer zu kontrollieren. Die Beamten trafen ihn auf der Mertensgasse an und gaben ihm Anhaltezeichen. Doch anstatt zu stoppen, fuhr der Mann weiter in Richtung Grabbeplatz und touchierte dabei einen Poller. Er geriet ins Straucheln, kam zu Fall und zog sich schwere Verletzungen zu. Die eingesetzten Beamten leisteten Erste Hilfe bis zum Eintreffen der Rettungskräfte. Der 51 Jahre alte Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht. Da sich Hinweise ergaben, dass er unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen gefahren sein könnte, wurden ihm Blutproben entnommen.

kyn

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