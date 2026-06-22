Polizei Düsseldorf

POL-D: Bilk - Mecumstraße - Verdacht der Verkehrsunfallflucht - Motorradfahrer verletzt - Polizei sucht Zeugen

Düsseldorf (ots)

Montag, 15. Juni 2026, 19:40 Uhr

Ein 29-Jähriger aus Solingen verunglückte am Montag, den 15. Juni 2026, mit seiner Honda kurz hinter der Kreuzung Auf'm Hennekamp / Mecumstraße in Bilk. Bei seinem Sturz verletzte sich der Mann leicht.

Den ersten eigenen Angaben zufolge wurde der 29-Jährige auf seiner Honda von einem schwarzen Pkw im Bereich der Kreuzung überholt und in der folgenden Kurve "geschnitten". Dadurch verlor der Solinger die Kontrolle über sein Motorrad und stürzte auf die Fahrbahn. Durch den Sturz zog sich der Motorradfahrer leichte Verletzungen zu.

Die Polizei bittet nun um Augenzeugen, die das Unfallgeschehen beobachtet haben und weitere Angaben machen können.

Zeugen melden sich bitte beim Verkehrskommissariat 1 unter der Rufnummer 0211 870 0.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell