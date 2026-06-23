Polizei Düsseldorf

POL-D: Unterrath - Raub auf Bistro - Unbekannter bedroht Mitarbeiter mit Taser und flüchtet mit Bargeld - Polizei fahndet und sucht Zeugen

Düsseldorf (ots)

Tatzeit: Montag, 22. Juni 2026, 15:00 Uhr

Nach einem Raub auf ein Bistro am gestrigen Nachmittag in Unterrath sucht die Düsseldorfer Polizei nach Zeugen. Ein bislang unbekannter Täter bedrohte den Mitarbeiter eines Bistros mit einem Taser und flüchtete anschließend mit seiner Beute.

Während der Mitarbeiter gestern Nachmittag in dem Bistro an der Kalkumer Straße arbeitete, klopfte ein Mann in einer gelb-roten Jacke eines Versandienstleisters an der Eingangstür. Als der Mitarbeiter dem Unbekannten öffnete, wurde er unmittelbar mit einem Taser bedroht und zurück in den Laden geschubst. Unter Vorhalt des Elektroschockgeräts forderte der Täter Geld, das der Mitarbeiter aushändigte. Daraufhin flüchtete der Unbekannte mit seiner Beute in Richtung Thewissenweg.

Der Mann wird wie folgt beschrieben:

Er ist etwa 1,80 Meter groß, hat eine schmale Statur, eine dunkle Hautfarbe und kurze schwarze Haare. Zum Tatzeitpunkt trug er eine gelbe Jacke mit der Aufschrift "DHL", eine schwarze Mütze und dünne Arbeitshandschuhe. Er sprach akzentfreies Deutsch.

Hinweise nimmt das zuständige Raubkommissariat (KK 13) der Düsseldorfer Polizei unter der Telefonnummer 0211-8700 entgegen.

(aho)

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