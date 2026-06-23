Polizei Düsseldorf

POL-D: Stadtmitte - Raub auf der Königsallee - zwei hochwertige Uhren entwendet - Zeugenaufruf

Düsseldorf (ots)

Tatzeit: 20. Juni 2026, 14:40 Uhr

Am Samstagnachmittag kam es zu einem Raub in einem Kaufhaus auf der Königsallee, bei dem ein Ehepaar von zwei unbekannten Männern überfallen wurde. Die Polizei fahndet nach den Tätern und bittet Zeugen um ihre Mithilfe.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befand sich das Ehepaar im Kaufhaus "Girardet-Haus" auf der Königsallee, als plötzlich zwei Männer von hinten auf sie zustürzten und ihnen jeweils die hochwertigen Uhren vom Handgelenk rissen. Innerhalb von Sekunden lösten die Täter die Verschlüsse und rannten aus dem Kaufhaus, ehe sie mutmaßlich eigens dafür abgestellte Leih-Fahrräder auf der Trinkausstraße bestiegen und in unterschiedliche Richtungen flüchteten.

Die Männer, welche nahezu identisch gekleidet waren, werden wie folgt beschrieben:

Täter 1:

Weiße Basecap, weißes Hemd, schwarze Hose, weiße Schuhe, schlanke Statur, ca. 175-185 cm groß

Täter 2:

Weiße Basecap, weißes Hemd, schwarze Hose, schwarze Schuhe, schlanke Statur, ca. 175-185 cm groß

Bei den entwendeten Uhren handelt es sich um Modelle der Luxusmarke "Patek Philippe".

Die sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen der Polizei führten bisher nicht zum Erfolg, demnach wenden sich die Spezialisten des Kriminalkommissariats 13 nun mit folgenden Fragen an die Bevölkerung: Wer kann Hinweise zu dem flüchtigen Duo und/oder seinem Aufenthaltsort geben? Wem ist/sind seit Samstag eine/mehrere Uhr(en) angeboten worden, die aus dem Raub stammen könnte(n)? Wer kann Hinweise auf den Verbleib der Beutestücke geben?

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter der Telefonnummer 0211 - 8700 entgegen.

(frz)

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