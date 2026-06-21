PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Düsseldorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Düsseldorf

POL-D: Gerresheim - Verkehrsunfall zwischen Fußgänger und Pkw - Mann wird schwer verletzt

Düsseldorf (ots)

Freitag, 19. Juni 2026, 16:20 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall in Gerresheim wurde ein Mann so schwer verletzt, dass er in ein Krankenhaus gebracht werden musste.

Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand fuhr ein 20-jähriger Düsseldorfer mit seinem Pkw Nissan auf der Benderstraße in Fahrtrichtung Rennbahnstraße. An der Kreuzung Benderstraße/Von-Gahlen-Straße/Gräfrather Straße bog er nach links in die Von-Gahlen-Straße ab; dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem 81-jährigen Fußgänger, der gerade die Fahrbahn überquerte.

Aufgrund der Schwere der Verletzung wurde der 81-Jährige in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr bestand zu keiner Zeit. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

(heu)

Rückfragen bitte (ausschließlich Journalisten) an:

Polizei Düsseldorf
Pressestelle

Telefon: 0211-870 2005
Fax: 0211-870 2008
https://duesseldorf.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Düsseldorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Düsseldorf
Weitere Meldungen: Polizei Düsseldorf
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren