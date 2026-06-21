Polizei Düsseldorf

POL-D: Gerresheim - Verkehrsunfall zwischen Fußgänger und Pkw - Mann wird schwer verletzt

Düsseldorf (ots)

Freitag, 19. Juni 2026, 16:20 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall in Gerresheim wurde ein Mann so schwer verletzt, dass er in ein Krankenhaus gebracht werden musste.

Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand fuhr ein 20-jähriger Düsseldorfer mit seinem Pkw Nissan auf der Benderstraße in Fahrtrichtung Rennbahnstraße. An der Kreuzung Benderstraße/Von-Gahlen-Straße/Gräfrather Straße bog er nach links in die Von-Gahlen-Straße ab; dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem 81-jährigen Fußgänger, der gerade die Fahrbahn überquerte.

Aufgrund der Schwere der Verletzung wurde der 81-Jährige in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr bestand zu keiner Zeit. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

(heu)

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