Polizei Düsseldorf

POL-D: #Leben - Tag der Verkehrssicherheit - Verkehrskontrollen im Bereich der Autobahnen sowie im Düsseldorfer Stadtgebiet - Zweiradfahrer im Fokus

Düsseldorf (ots)

Samstag, 20. Juni 2026, 10:00 - 18:00 Uhr

Im Rahmen des Tages der Verkehrssicherheit führten Polizistinnen und Polizisten im Düsseldorfer Stadtgebiet sowie auf den umliegenden Autobahnen zahlreiche Verkehrskontrollen durch. Im Fokus stand die Bekämpfung von Hauptunfallursachen mit dem Schwerpunkt Zweiradfahrer. Außerdem gaben die Beamten der Verkehrsunfallprävention an einem Motorrad Store in Düsseldorf wichtige Tipps und Hinweise für Motorradfahrerinnen und Motorradfahrer.

Hier ein Auszug aus der Einsatzbilanz:

Insgesamt kontrollierten die Beamtinnen und Beamten 207 Fahrzeuge (davon waren 156 Zweiräder) und ahndeten 114 Ordnungswidrigkeiten. In 23 Fällen nutzen Fahrzeugführerinnen und Fahrzeugführer verbotswidrig ein Mobiltelefon. Zudem stellten die Einsatzteams 29-mal Verstöße beim Abbiegen oder Wenden fest. Im Bereich der Autobahn wurde ein Fahrzeug bei den durchgeführten Geschwindigkeitskontrollen mit 177 km/h bei erlaubten 100 km/h gemessen. Zwei Kraftfahrzeuge verfügten über keine gültige Versicherung, weshalb zwei Strafverfahren eingeleitet wurden.

Im Zusammenhang mit dem warmen Wetter appelliert die Polizei nochmals an alle Motorradfahrerinnen und Motorradfahrer: Tragen Sie auch bei hohen Temperaturen stets vollständige Motorradschutzkleidung. Ein T-Shirt, kurze Hosen oder Turnschuhe bieten bei einem Sturz oder einem Verkehrsunfall keinen Schutz. Nutzen Sie eine Motorradjacke und -hose mit Protektoren sowie festes, knöchelhohes Schuhwerk. Achten Sie auf eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr und legen Sie regelmäßige Pausen ein.

(heu)

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