Polizei Düsseldorf

POL-D: Düsseldorfer Polizei informiert zu Autokorsos im Zusammenhang mit der Fußball-Weltmeisterschaft und appelliert an Feiernde

Düsseldorf (ots)

Die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 ist in vollem Gange. Erfahrungsgemäß feiern einige Fans die Siege ihrer Mannschaft mit Autokorsos, insbesondere im Bereich der Innenstadt. Die Polizei begrüßt friedliche und rücksichtsvolle Feierlichkeiten, weist jedoch darauf hin, dass die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer oberste Priorität hat.

Bei Gefährdungen, groben Verkehrsverstößen oder Straftaten wird die Polizei konsequent einschreiten und die erforderlichen Maßnahmen treffen. Die Verkehrsregeln gelten zu jeder Zeit, auch bei einem Autokorso. Wer die Verkehrszeichen missachtet gefährdet nicht nur sich selbst, sondern auch andere. Auch die Sicht des Fahrers darf, beispielsweise aufgrund wehender Fahnen, nicht beeinträchtigt werden. Nur wer den Verkehr vollständig überblicken kann ist in der Lage, angemessen auf unvorhergesehene Situationen zu reagieren. Zudem gilt nach wie vor: Fahrer und Beifahrer, auch auf der Rückbank, müssen den Sicherheitsgurt anlegen!

Die Polizei wünscht allen Fußballfans eine spannende und friedliche Weltmeisterschaft und appelliert an alle Feiernden, ihre Freude verantwortungsbewusst auszuleben. Rücksichtnahme und die Einhaltung der Verkehrsregeln sorgen dafür, dass alle sicher feiern und wieder nach Hause kommen.

(heu)

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