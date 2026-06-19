Polizei Düsseldorf

POL-D: Mülheim - A40 Richtung Dortmund - In Höhe Mülheim-Winkhausen - Lkw als Falschfahrer unterwegs - Keine Verletzten

Düsseldorf (ots)

Freitag, 19. Juni 2026, 00:50 Uhr

Mehrere Notrufe von Verkehrsteilnehmern bezüglich eines "geisterfahrenden" Lkw auf der A40 Richtung Dortmund gingen in der Nacht von heute bei der Leitstelle der Polizei ein. Im Rahmen der Fahndung konnten Einsatzteams der Autobahnpolizei Düsseldorf den Lkw aus Litauen in Höhe der Anschlussstelle Mülheim-Dümpten ausmachen.

Dem 38-jährigen litauischen Fahrer war sein Fehler offensichtlich aufgefallen, da er gerade im Begriff war, seinen Sattelzug auf der Fahrbahn zu wenden. Dabei kollidierte er mutmaßlich mehrfach mit den Betonabweisern am Fahrbahnrand. Glücklicherweise wurden keine weiteren Verkehrsteilnehmer gefährdet oder geschädigt. Ein Atemalkoholtest beim Fahrer verlief negativ. Der 38-Jährige musste eine Sicherheitsleistung zahlen und es wurde eine entsprechende Ordnungswidrigkeitenanzeige geschrieben.

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