Polizei Düsseldorf

POL-D: Stadtmitte - Sicherheit im Bahnhofsumfeld - Gemeinsamer Schwerpunkteinsatz der Polizei Düsseldorf und der Bundespolizei sowie des Ausländeramtes - Diverse Verstöße festgestellt - Festnahmen

Düsseldorf (ots)

Donnerstag, 18. Juni 2026

Im Rahmen eines gemeinsamen Schwerpunkteinsatzes führten Beamtinnen und Beamte der Polizei Düsseldorf und der Bundespolizei zusammen mit Mitarbeitenden des Ausländeramtes zahlreiche Personenkontrollen im und um den Düsseldorfer Hauptbahnhof durch. Hierbei waren sowohl zivile als auch uniformierte Teams bis in den späten Abend eingesetzt.

Insbesondere im Bereich des Konrad-Adenauer-Platz stellten die Einsatzkräfte mehrere Verstöße fest und fertigten Strafanzeigen, unter anderem wegen des illegalen Handelns mit Cannabis. Auch in zwei Gaststätten wurde kontrolliert.

Hier ein Auszug aus der Einsatzbilanz:

Insgesamt kontrollierten die Einsatzkräfte 239 Personen, drei davon wurden festgenommen. Ein Mann steht im Verdacht, sich unerlaubt in der Bundesrepublik Deutschland aufzuhalten.

Neben vier Ingewahrsamnahmen sprachen die Beamten 84 Platzverweise aus und fertigten 14 Strafanzeigen (überwiegend Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz) sowie zwei Ordnungswidrigkeitenanzeigen.

Auch in Zukunft werden, insbesondere im Hinblick auf das Projekt SiBu (Sicherheit im Bahnhofsumfeld), weitere gemeinsame Schwerpunktkontrollen im Bereich des Hauptbahnhofes durchgeführt.

(heu)

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell