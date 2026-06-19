Polizei Düsseldorf

POL-D: #Leben - Verkehrskontrollen im Stadtgebiet der Landeshauptstadt - Eine kurze Bilanz

Düsseldorf (ots)

Donnerstag, 18. Juli 2026, 07:00 bis 21:00 Uhr

Mit gut zwei Dutzend Einsatzkräften kontrollierte die Direktion Verkehr des Polizeipräsidiums Düsseldorf von gestern Morgen bis in die gestrigen Abendstunden den Verkehr im Stadtgebiet Düsseldorf.

Dabei wurden 113 Fahrzeuge und zwei Fußgänger kontrolliert. Die beiden Fußgänger wurden beim Überqueren einer für sie "rot" zeigenden Ampel angehalten und entsprechend sanktioniert. Ebenso ignorierten fünf Radfahrende und zwei Autofahrende und der Fahrzeugführer eines Lkw rote Ampeln. In fünf Fällen wurden Verkehrsteilnehmer, die während der Fahrt ein Smartphone in den Händen hielten, angehalten und sanktioniert.

In Benrath sollte ein Radfahrer beim Befahren einer Fußgängerzone angehalten werden. Der renitente Radfahrer beleidigte den Beamten unflätig, missachtete obendrein dessen Haltezeichen und versuchte vergeblich zu flüchten. Als der Beamte den Mann festhielt, schlug dieser um sich und versuchte sich loszureißen. Letztlich erwartet den 53-jährigen Düsseldorfer nun eine Strafanzeige wegen des Verdachts des Widerstands und der Beleidigung.

Spezialisten des Verkehrsdienstes kontrollierten einen Kleintransporter aus den Niederlanden. In dessen Laderaum befanden sich bei Außentemperaturen von über 30 Grad Obst, Gemüse und Tiefkühlfisch. Die Kartons mit dem Fisch waren bereits deutlich sichtbar aufgeweicht. Die Oberflächentemperatur des obersten Fischkartons betrug bereits 29 Grad. Das Amt für Umwelt und Verbraucherschutz wurde durch die Einsatzkräfte hinzugezogen. Dieses ordnete die sofortige Vernichtung des ehemaligen Tiefkühlfisches an und traf weitere Maßnahmen bezüglich der Ladung und des Transports.

Bei der Kontrolle eines Pkw ergab sich der Verdacht einer technischen Veränderung, die einen gefährlichen Mangel darstellen könnte. Das Fahrzeug wurde zwecks Vorführung bei einem Sachverständigen sichergestellt. Fahrer und Halter des Autos müssen mit entsprechenden Ordnungswidrigkeitenanzeigen rechnen.

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