Polizei Düsseldorf

POL-D: Bilk - Rollerfahrerin bei Sturz schwer verletzt - Zeugen gesucht

Düsseldorf (ots)

Bilk - Rollerfahrerin bei Sturz schwer verletzt - Zeugen gesucht

Unfallzeit: Mittwoch, 17. Juni 2026, 13:36 Uhr

Noch unklar sind die genauen Umstände eines Verkehrsunfalls am Mittwochnachmittag in Bilk. Eine Rollerfahrerin hatte sich bei einem Sturz schwer verletzt. Nach ersten Erkenntnissen könnte eine Pkw-Fahrerin ursächlich beteiligt gewesen sein. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach aktuellem Ermittlungsstand war die 54-Jährige mit ihrem Kleinkraftrad Aprilia auf der Oberbilker Allee in Richtung Karl-Geusen-Straße unterwegs. In Höhe der Einmündung Oberbilker Allee/Färberstraße bog vor ihr eine 52-Jährige mit ihrem Pkw Toyota nach rechts auf die Oberbilker Allee ab. Die Rollerfahrerin geriet ins Straucheln, stürzte zu Boden und verletzte sich schwer. Gegenstand der Ermittlungen der Polizei ist, ob die Pkw-Fahrerin in angemessener Zeit und ausreichendem Umfang die Vorfahrt der Zweiradfahrerin beachtet hat. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 0211-8700 beim Verkehrskommissariat 1 zu melden.

(fie)

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