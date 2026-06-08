Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg: Zeuginnen und Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

Gevelsberg (ots)

Zeuginnen und Zeugen sucht die Polizei zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Kind und einem Fahrradfahrer. Nach ersten Erkenntnissen kam es im Bereich des Schwelmer Tunnels an der Rosendahler Straße/Haßlinghauser Straße am 3. Juni, gegen 18:00 Uhr zu einem Zusammenstoß zwischen einem Fahrradfahrer und einem Kind. Bei diesem Zusammenstoß wurde das Kind leicht verletzt. Hinweise zum Radfahrer liegen nicht vor.

Die Polizei erhielt erst zu einem späteren Zeitpunkt Kenntnis über diesen Verkehrsunfall, nachdem die Familie die Polizeiwache in Ennepetal aufsuchte. Der Sachverhalt konnte jedoch nicht vollumfänglich aufgenommen werden, da sich die Familie nach Bekanntgabe einer Wartezeit in unbekannte Richtung entfernte.

Die Polizei sucht nun zur weiteren Bearbeitung, die geschädigte Familie des Unfalls, den Radfahrer, beziehungsweise Zeuginnen und Zeugen die Hinweise zum Unfall geben können.

Bitte melden Sie sich bei der Polizei unter der Tel.-Nr. 0233391662100.

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