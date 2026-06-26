Polizei Düsseldorf

POL-D: Benrath - Kellereinbruch - Geschädigter entdeckt gestohlenes Werkzeug auf Online-Verkaufsplattform - Tatverdächtiger ermittelt

Düsseldorf (ots)

Dienstag, 23.06.2026, 18:00 Uhr

Nachdem ein Mann einen Einbruch in seinen Keller bemerkt hatte, entdeckte er seine entwendeten Werkzeuge auf einer Online- Verkaufsplattform wieder. Dadurch konnte ein Tatverdächtiger ermittelt werden.

Als ein Mann seinen Kellerraum in einem Mehrfamilienhaus an der Telleringstraße am frühen Dienstagabend betreten wollte, bemerkte er Einbruchspuren und rief die Polizei. Offenbar wurden verschiedene Werkzeuge von Unbekannten gestohlen. Kurze Zeit später entdeckte der 45-Jährige unter anderem seinen Schlagbohrer und seine Bohrmaschine auf einer Online-Verkaufsplattform wieder. Erneut informierte er die Polizei und vereinbarte einen Übergabetermin zum Kauf der Werkzeuge. Am Übergabeort wartete die Polizei: Es erschien ein 27-jähriger Mann mit deutscher Staatsangehörigkeit. Die Beamten erwirkten bei der Staatsanwaltschaft einen Durchsuchungsbeschluss und durchsuchten die Wohnung des Tatverdächtigen. Dort fanden sie neben Drogen weitere hochwertige Gegenstände. Es ist unter anderem Gegenstand der laufenden Ermittlungen, ob sie ebenfalls aus Straftaten stammen. Die Polizei leitet ein Ermittlungsverfahren aufgrund des Verdachts des "Besonders schweren Fall des Diebstahls aus Kellerräumen" ein. Die Ermittlungen dauern an.

(aho)

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