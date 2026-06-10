Polizei Düsseldorf

POL-D: Meldung der Autobahnpolizei - Duisburg - Mann entzieht sich Polizeikontrolle und fährt gegen Schutzplanke - Fahrer ohne Fahrerlaubnis und vermeintlich unter dem Einfluss von Drogen - Blutprobe

Düsseldorf (ots)

Dienstag, 9. Juni 2026, 20:48 Uhr

Als gestern Abend Beamte der Autobahnpolizei Düsseldorf ein Fahrzeug auf der A 59 kontrollieren wollten, versuchte sich der Fahrer der Kontrolle zu entziehen, verunfallte aber kurze Zeit später. Der Mann stand offensichtlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und hat keine Fahrerlaubnis. Zudem war der Pkw nicht versichert.

Am Abend war eine zivile Streife der Autobahnpolizei auf der A 59 in Fahrtrichtung Dinslaken unterwegs, als den Beamten ein Mann auffiel, der mit seinem Pkw den dortigen Stau umfahren wollte. Die Polizisten gaben dem Fahrer Zeichen, bei nächster Gelegenheit anzuhalten. Doch der Mann fuhr weiter und wechselte im Kreuz Kaiserberg auf die Tangente der A 3 in Richtung Arnheim. Im dortigen Kurvenbereich verlor er dann die Kontrolle über seinen Pkw und prallte gegen die Schutzplanke. Bei der anschließenden Überprüfung stellte sich heraus, dass der 31 Jahre alte Mann aus Polen nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist und nach eigenen Angaben regelmäßig Betäubungsmittel konsumiert. Das Fahrzeug war nicht zugelassen. Dem 31-Jährigen wurde auf der Wache eine Blutprobe entnommen. Die Polizisten stellten das Fahrzeug sicher.

kyn

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