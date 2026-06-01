Staatsanwaltschaft Hamburg

STA-HH: Auslobung von 5.000 Euro wegen Verdacht des versuchten Totschlags in Hamburg-Lurup

Hamburg (ots)

G e n e r a l s t a a t s a n w a l t s c h a f t H a m b u r g P r e s s e s t e l l e d e r S t a a t s a n w a l t s c h a f t e n Pressemitteilung Auslobung von 5.000 Euro wegen Verdacht des versuchten Totschlags in Hamburg-Lurup Im Zuge von Ermittlungen wegen des Verdachts eines gemeinschaftlichen versuchten Tötungsdelikts in Hamburg-Lurup vom 25.01.2026 hat die Staatsanwaltschaft Hamburg eine Belohnung in Höhe von 5.000 Euro für Hinweise ausgelobt, die zur Aufklärung der Tat und zur Ermittlung oder Ergreifung der Täter führen (vgl. Auslobung). Nach bisherigen Erkenntnissen stürmten am Sonntag, den 25.01.2026 gegen 03:35 mutmaßlich vier teils noch unbekannte Täter die Räumlichkeiten eines Kulturvereins im Rugenbarg 260 und gaben unvermittelt mehrere Schüsse auf die dort anwesenden Gäste ab. Hierdurch erlitten zwei Männer - ein 19-jähriger und ein 22-jähriger Deutscher

- Schussverletzungen im Bereich der Beine. Anschließend sollen die Angreifer in einem

grünen PKW Audi A3 in Richtung Luruper Hauptstraße geflüchtet sein. Die entsprechende polizeiliche Pressemitteilung vom 21.04.2026 lautete: POL-HH 260421-1. Nachdem ein noch in der Tatnacht vorläufig festgenommener 26-jähriger Tatverdächtiger zunächst wieder entlassen worden war, konnten Staatsanwaltschaft und Polizei im Rahmen der fortgeführten Ermittlungen den Verdacht gegen ihn erhärten und am 29.04.2026 einen Haftbefehl erwirken. Dieser wurde am 05.05.2026 vollstreckt und der 26-Jährige im Bereich Altona verhaftet (siehe POL-HH 260506-5). Die Ermittlungsbehörden erhoffen sich durch die Auslobung Hinweise auf die mutmaßlich drei weiteren Täter, die bislang noch nicht ermittelt werden konnten. Hinsichtlich der Täterbeschreibung (Täter 1-3) wird auf die polizeiliche Pressemitteilung vom 21.04.2026 verwiesen. Hamburg, 01.06.2026 Oberstaatsanwältin Mia Sperling-Karstens Oberstaatsanwältin Melina Traumann Tel.: 040/42843 2588/1699 Email: Pressestelle-Staatsanwaltschaft@sta.justiz.hamburg.de

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