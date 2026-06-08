Polizei Düsseldorf

POL-D: Meldung der Autobahnpolizei - #Leben - Schwerpunkteinsatz Zivilkontrollen auf den Autobahnen - Über 150 kontrollierte Fahrzeuge - Eine kurze Bilanz

Düsseldorf (ots)

Freitag, 5. Juni 2026 06:00 bis 22:00 Uhr

Über 150 Fahrzeuge kontrollierten Beamtinnen und Beamte der Autobahnpolizei am vergangenen Freitag während eines über mehrere Stunden dauernden Schwerpunkteinsatzes auf den umliegenden Autobahnen.

Ziel der Kontrollen war regelwidriges und insbesondere rücksichtsloses Verkehrsverhalten festzustellen und konsequent zu verfolgen und zu ahnden. Insgesamt wurden 157 Fahrzeuge und 182 Personen kontrolliert. In 15 Fällen musste die Polizei Strafverfahren einleiten. Zusätzlich ahndete die Polizei 91 Ordnungswidrigkeiten - unter anderem wegen Geschwindigkeitsverstößen (23) und Abstandsverstößen (5) - und erhob 38 Verwarngelder.

Herausragende Sachverhalte:

In einem Fall beabsichtigen Polizeibeamte auf der A 3 ein Fahrzeug zu kontrollieren. Der Fahrer versuchte sich der Kontrolle zu entziehen, konnte aber nach kurzer Zeit gestoppt werden. Der Fahrzeugführer war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis, zudem bestand keine gültige Haftpflichtversicherung für das Fahrzeug. Das Fahrzeug wurde zur Gefahrenabwehr sichergestellt.

Ein anderer Fahrzeugführer wurde auf der A 57 mit einer Übertretung von 58 km/h der zulässigen Höchstgeschwindigkeit gemessen. Der Fahrzeugführer hatte zudem ein aktuelles Fahrverbot und daher keine gültige Fahrerlaubnis.

(aho)

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