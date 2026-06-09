POL-D: Folgemeldung - Schwerer Verkehrsunfall mit einem Quad in Unterrath - Mann stirbt im Krankenhaus
Düsseldorf (ots)
Unfallzeit: Mittwoch, 27. Mai 2026, 00:38 Uhr
Unsere Meldung vom 27. Mai 2026 finden Sie hier: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/13248/6282731
Der lebensgefährlich verletzte 23-jährige Mazedonier starb am vergangenen Wochenende (5. Juni 2026) im Krankenhaus. Die Ermittlungen des Verkehrskommissariats der Polizei Düsseldorf dauern an.
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