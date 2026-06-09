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Polizei Düsseldorf

POL-D: Folgemeldung - Schwerer Verkehrsunfall mit einem Quad in Unterrath - Mann stirbt im Krankenhaus

Düsseldorf (ots)

Unfallzeit: Mittwoch, 27. Mai 2026, 00:38 Uhr

Unsere Meldung vom 27. Mai 2026 finden Sie hier: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/13248/6282731

Der lebensgefährlich verletzte 23-jährige Mazedonier starb am vergangenen Wochenende (5. Juni 2026) im Krankenhaus. Die Ermittlungen des Verkehrskommissariats der Polizei Düsseldorf dauern an.

Rückfragen bitte (ausschließlich Journalisten) an:

Polizei Düsseldorf
Pressestelle

Telefon: 0211-870 2005
Fax: 0211-870 2008
https://duesseldorf.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell

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