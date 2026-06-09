POL-D: Folgemeldung - Schwerer Verkehrsunfall mit einem Quad in Unterrath - Mann stirbt im Krankenhaus

Düsseldorf (ots) - Unfallzeit: Sonntag, 7. Juni 2026, 07:13 Uhr Nachdem zwei Personen sich auf einem Moped in Oberbilk einer Verkehrskontrolle entzogen hatten, flüchteten sie zunächst. Ein Polizeibeamter stoppte die beiden schließlich und wurde dabei leicht verletzt. Nach einem Verkehrsdelikt beabsichtigten ...

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