Polizei Düsseldorf

POL-D: Stadtmitte - Schneller Fahndungserfolg nach Halskettenraub - Tatverdächtiger festgenommen

Düsseldorf (ots)

Mittwoch, 15. April 2026, 13:43 Uhr

Nach einem Raub gestern Nachmittag nahmen Polizeibeamte einen 19-jährigen Tatverdächtigen fest. Er steht im Verdacht, die Halskette einer Frau geraubt zu haben.

Nach den bisherigen Ermittlungen ging die 64-jährige Frau auf der Stresemannstraße von der Charlottenstraße aus kommend in Richtung Oststraße. Dabei war ihr ein junger Mann entgegengekommen, der ihr plötzlich an den Hals griff und ihre Kette vom Hals riss. Anschließend flüchtete er vom Tatort.

Zivilfahndern der Polizeiinspektion Mitte fiel im Nahbereich anschließend ein Mann auf, der auf die Personenbeschreibung einer Zeugin passte. Hierbei beobachteten die Beamten, wie er sich in ein Café an der Ellerstraße/ Willi-Becker-Allee setzte. Als ein Streifenwagen vor fuhr, stand der Mann sofort auf und entfernte sich. Die Polizisten kontrollierten ihn wenige Meter vom Café entfernt.

Bei der Kontrolle des 19-Jährigen stellte sich heraus, dass er offensichtlich kurz zuvor seine Oberbekleidung gewechselt hatte. In seiner Tasche fanden die Fahnder Betäubungsmittel in Form von Kokain.

Aufgrund der Feststellungen der Beamten, insbesondere auch hinsichtlich seiner Bekleidung bzw. seiner Erscheinung, und seiner unplausiblen Angaben wurde der 19-Jährige vorläufig festgenommen. Da er angab, regelmäßig Drogen zu konsumieren wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Die Ermittlungen dauern an.

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