Polizei Düsseldorf

POL-D: Veranstaltungshinweis: Kostenlose Fahrradcodieraktion der Düsseldorfer Polizei in Pempelfort

Düsseldorf (ots)

Veranstaltungszeit: Samstag, den 18. April 2026, 10:00 bis 12:00 Uhr, Kolpingplatz in der Grünanlage, Düsseldorf-Pempelfort

Am kommenden Samstag steht die Düsseldorfer Polizei von 10:00 bis 12:00 Uhr in Pempelfort für interessierte Bürgerinnen und Bürger bereit, um ihre Fahrräder zu codieren und diese damit vor Diebstahl besser zu schützen. Bei der Codierung handelt es sich um eine individuelle, verschlüsselte Kennzeichnung eines Fahrrads mit einer Eigentümer-Identifizierungs-Nummer. Sie wird gut sichtbar auf den Fahrradrahmen geklebt, so dass mögliche Diebe abgeschreckt werden. Sollte es dennoch zum Diebstahl kommen, erleichtert die Nummer es, aufgefundene Räder den rechtmäßigen Besitzern zuzuordnen.

Wichtig für Interessierte: Es können ausschließlich in Düsseldorf gemeldete Personen ihre Räder codieren lassen. Bei der Aktion sollten ein Eigentumsnachweis sowie der Personalausweis vorgelegt werden. Hilfreich wäre zusätzlich, wenn der Erfassungsbogen bereits ausgefüllt mitgebracht wird (https://duesseldorf.polizei.nrw/sites/default/files/2017-06/Erfassungsbogen_Fahrradkennzeichnung.pdf) und Kenntnis darüber herrscht, wo sich die Rahmennummer des Fahrrads befindet.

Termine für weitere Fahrradcodieraktionen im gesamten Stadtgebiet und den Erfassungsbogen finden Sie unter dem folgenden Link: https://duesseldorf.polizei.nrw/termin/fahrradkodiertermine

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