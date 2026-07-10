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Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Alleinunfall auf der L415

Bingen (ots)

Am Freitag, dem 10.07.2026, kam es auf der L415 zwischen Ober-Hilbersheim und Sprendlingen gegen 16 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Ein PKW kam aufgrund von Ablenkung nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr dabei die Böschung hinab. Das Fahrzeug kam zunächst auf einer Leitplanke zum Stehen und kippte, nachdem sich der leicht verletzte Fahrzeugführer eigenständig befreien konnte, nach rechts in den Graben. Aufgrund der Bergungsarbeiten kam es innerorts zu einer Vollsperrung von ca. einer Stunde. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme kommt es zu einem weiteren Verkehrsunfall einer Verkehrsteilnehmerin, welche mit einer Warnleuchte und Pylonen der Absperrung kollidierte.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bingen

Telefon: 06721 905-0
E-Mail: pibingen@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/6qMj62o

Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell

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