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Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Mehrfaches Pech im Rahmen eines Wildunfalls

Sprendlingen (ots)

Gleich mehrfaches Pech hatte am frühen Morgen des 04.07.2026 gegen 04:35 Uhr ein 31-jähriger Mann, nachdem dieser mit seinem PKW die L413 von Sankt Johann in Fahrtrichtung Sprendlingen befuhr. Hierbei kreuzte ein Reh die Fahrbahn, welchem er nicht mehr ausweichen konnte, sodass es daraufhin zum Zusammenstoß kam. Der PKW wurde durch den Zusammenstoß nicht unerheblich beschädigt. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme konnte bei dem 31-jährigen zudem deutlicher Atemalkoholgeruch wahrgenommen werden, ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergabt schließlich einen Wert von 1,97 Promille. Dem Fahrer wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Damit nicht genug zeigte sich zudem, dass der PKW zum Zeitpunkt des Verkehrsunfalls über keinen gültigen Versicherungsschutz mehr verfügte, sodass der Fahrer die Schadensregulierung wohl selbst übernehmen muss. Gegen den 31-jährigen werden nun Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr sowie dem Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bingen

Telefon: 06721 905-0
E-Mail: pibingen@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/6qMj62o

Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell

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